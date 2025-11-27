Минобрнауки: количество иностранных студентов в вузах РФ выросло за пять лет

Показатель увеличился на 87 тыс. человек

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Численность иностранных обучающихся в вузах РФ за последние пять лет увеличилась на 87 тыс. человек. Всего зарубежных студентов теперь 415 тыс., сообщил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук на II Международном образовательном форуме в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).

"Мы наблюдаем устойчивый рост числа студентов из других стран. В течение последних пяти лет численность иностранных обучающихся увеличилась на 87 тыс. человек и достигла почти 415 тыс.", - сказал он.

Омельчук также напомнил, что благодаря национальному проекту "Молодежь и дети" к 2036 году будет построено 40 современных кампусов. По словам замминистра, они станут ключевым элементом для нового образа жизни и точками притяжения студентов со всей страны и из-за рубежа.

Форум "Международное образование в многополярном мире" - ключевая площадка для диалога лидеров глобального образовательного сообщества. I Форум был организован Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и впервые прошел в Москве с 27 по 30 ноября 2024 года.

