Защиту третьих лиц предложили признать смягчающим обстоятельством

Депутаты думской фракции "Новые люди" направили соответствующий законопроект на заключение в кабмин и Верховный суд России

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов думской фракции "Новые люди" направила на заключение в правительство и Верховный суд России законопроект, устанавливающий, что совершение преступления в ходе защиты третьего лица от насилия является смягчающим обстоятельством. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 61 Уголовного кодекса РФ, согласно которым совершение преступления в ходе защиты другого человека от насилия, опасного для жизни или здоровья, включая насильственные действия сексуального характера или угрозу их применения, будет относиться к смягчающим обстоятельствам.

В пояснительной записке отмечается, что действующие нормы о необходимой обороне и существующие положения статьи 61 УК РФ формально позволяют учитывать такой мотив, однако на практике суды делают это несистемно. Авторы инициативы подчеркивают, что это нередко приводит к вынесению несоразмерных наказаний гражданам, которые вмешались, чтобы предотвратить насилие.

По словам депутатов, предлагаемые изменения направлены на обеспечение справедливости при назначении наказания и создание четкого правового сигнала о поддержке государством действий, направленных на предотвращение насилия. Законопроект в случае принятия вступит в силу со дня его официального опубликования.