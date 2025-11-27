В филиале РУМ Липецкой области планируют расширить перечень специальностей

В частности, планируется открыть педиатрический факультет

ЛИПЕЦК, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Липецкой области совместно с Минздравом РФ и Российским университетом медицины (РУМ) прорабатывают расширение линейки специальностей в региональном филиале медвуза. Об этом журналистам сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

"Набор специальностей в липецком медвузе будет расширяться. Регион прорабатывает данную инициативу с РУМом и Минздравом РФ. В частности, планируется открыть педиатрический факультет", - сказал Артамонов.

По его словам, педиатрия находится на первых позициях в списке будущих программ подготовки.

"Наш медвуз - это про перспективу, про будущее. Через несколько лет мы получим врачей, которые готовы работать именно в Липецкой области. Это фундамент для развития нашей медицины на годы вперед", - добавил Артамонов.

Губернатор отметил, что филиал Российского университета медицины открылся в регионе в 2025 году. Осенью текущего года в вуз поступило 144 студента, из них 100 обучаются по целевой квоте, 44 - по программе "Губернаторский набор".

"Через несколько лет здесь будет больше тысячи студентов - будущих врачей. Наш медунивер ждет тех, кто хочет получить одну из самых востребованных профессий и помогать людям", - сказал Артамонов.