Меликов поддержал идею присвоения имени героя СВО вершине Самурского хребта

Вопрос вынесут на рассмотрение попечительского совета дагестанского отделения Русского географического общества

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал идею присвоения имени дагестанца - первого Героя России на СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова одной из вершин Самурского хребта. Вопрос вынесут на рассмотрение попечительского совета регионального отделения Русского географического общества, сообщил глава региона во время прямой линии.

Как поясняется в Telegram-канале пресс-службы главы Дагестана, инициативу высказала на прямой линии член экспертного совета дагестанского отделения Русского географического общества Залина Шерифова. Предполагаемая для присвоения имени вершина находится в родном для погибшего бойца Кулинском районе.

"Не вижу никаких проблем. <…> Мне приятно быть председателем попечительского совета [регионального отделения Русского географического общества] - столь уважаемой общественной организации. Предлагаю на ближайшее заседание нашего совета этот вопрос вынести, думаю, что мы его положительно, позитивно рассмотрим", - сказал он.

Нурмагомед Гаджимагомедов в первые дни специальной военной операции был заброшен в тыл войск противника в составе десантно-штурмовой бригады для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящих сил противника, он решил принять огонь на себя. Старший лейтенант получил тяжелое ранение, но отстреливался до последнего боеприпаса. Оставшейся гранатой Гаджимагомедов подорвал себя и пытавшихся схватить его противников. Был удостоен звания Героя России посмертно 3 марта указом президента РФ Владимира Путина.