В Ленобласти число лесных пожаров сократилось в три раза по сравнению с 2024 годом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Количество зафиксированных лесных пожаров в Ленинградской области в 2025 году оказалось в три раза меньше, чем годом ранее. Итоги лесного пожароопасного сезона подвели на заседании правительства региона, сообщила пресс-служба администрации области.

"В 2025 году в регионе ликвидировано 45 лесных пожаров: в три раза меньше, чем в 2024 году", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, площадь лесных пожаров в Ленобласти сократилась в шесть раз относительно показателя, установленного указом президента РФ по защите лесов от огня. Более 46% пожаров были обнаружены благодаря видеонаблюдению, свыше 37% - жителями региона, более 15% были выявлены лесничествами.

"Все возгорания ликвидировали в первые же сутки. За пожароопасной обстановкой следит система видеонаблюдения из 167 камер. В 2025 году в систему закуплено 10 новых видеокамер и 8 квадрокоптеров", - приводит пресс-служба слова председателя комитета по природным ресурсам Федора Стулова.