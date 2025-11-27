В Калининграде закрыли ресторан после обращения посетителей за медпомощью

В заведении общепита выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства

КАЛИНИНГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Ленинградский районный суд Калининграда после обращения управления Роспотребнадзора по региону приостановил на 30 суток работу ресторана "Редюит". В этом заведении общепита выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, зафиксированы обращения за медицинской помощью посетителей, сообщила пресс-служба областного Роспотребнадзора в своем телеграм-канале.

"Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области по согласованию с прокуратурой проводится внеплановая проверка в ресторане "Редюит" (ООО "Редюит-Трейд") по адресу: город Калининград, Литовский вал, 27, поводом к которой стало обращение за медицинской помощью посетителей заведения общественного питания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при проверке выявлены многочисленные нарушения обязательных требований санитарного законодательства, представляющие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, потребителей услуги общественного питания. В ходе проверки исследована готовая пищевая продукция и продовольственное сырье. По результатам лабораторных исследований в салатах, холодных закусках, полуфабрикатах выявлены бактерии группы кишечных палочек и другие.

"Учитывая степень общественной опасности выявленных нарушений, управлением введен временный запрет деятельности ресторана "Редюит", дело об административном правонарушении по статье 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях было направлено на рассмотрение в Ленинградский районный суд. Он вынес постановление о привлечении ООО "Редюит-Трейд" к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности ресторана "Редюит" на 30 суток", - рассказали в ведомстве.

Также, за выпуск продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного Союза "О безопасности пищевой продукции" хозяйствующий субъект будет привлечен управлением к административной ответственности, заключили в управлении Роспотребнадзора.