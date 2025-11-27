Петербургского депутата оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики

Речь идет об Ольге Штанниковой

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Суд оштрафовал на 1,5 тыс. рублей депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Яблоко" Ольгу Штанникову за публичную демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал Ольгу Штанникову виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация экстремистской символики), и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1 500 рублей", - рассказала руководитель пресс-службы Дарья Лебедева.

Протокол на Штанникову был составлен в полиции, в материале шла речь о публикации 2013 года на странице депутата во "ВКонтакте", к которой была прикреплена фотография Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ - прим. ТАСС).

Штанникова стала депутатом заксобрания осенью 2024 года - к ней перешел партийный мандат Бориса Вишневского, который ранее был признан иностранным агентом и по этой причине досрочно сложил полномочия в соответствии с законом. С 2012 по 2022 год, Штанникова возглавляла аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Является членом партии "Яблоко" с 1995 года.

Как сообщалось на прошлой неделе, 4 декабря суд в Петербурге рассмотрит протокол об аналогичном нарушении в отношении председателя "Яблока" Николая Рыбакова. По информации пресс-службы судов, 16 февраля 2024 года политик разместил во "ВКонтакте" фотографию Навального, возложив ответственность за его смерть на власти России.