В рамках всероссийской инклюзивной недели "Открыто для всех" пройдут "Детские дни"

В программе запланировано посещение Союзмультпарка, университета креативных индустрий Universal University, анимационной студии "Паровоз" и Киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Насыщенная программа для детей запланирована в рамках всероссийской инклюзивной недели "Открыто для всех", которая проходит с 24 ноября по всей России. "Детские дни" пройдут 29 и 30 ноября в Москве, сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс, который совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) выступает организатором форума.

"В рамках Всероссийской недели "Открыто для всех", которая 24 ноября стартовала по всей стране, 29 и 30 ноября в Москве пройдут "Детские дни". <…> В программе запланировано посещение Союзмультпарка, университета креативных индустрий Universal University, анимационной студии "Паровоз" и Киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького, где в интерактивных зонах ребята смогут дать волю своим фантазиям и воплотить их на многочисленных мастер-классах и творческих играх", - сказано в сообщении.

Так, на площадке Universal University пройдет стратегическая сессия по проектированию жизненных решений в сфере трудоустройства подростков с ограничениями по здоровью, а после нее состоится экскурсия по университету - участников познакомят с креативными индустриями, а также проведут кинопоказ в рамках киноклуба "("Не")Такой как все". В пресс-службе также добавили, что в рамках посещения киностудии имени М. Горького и Кинокампуса участники смогут примерить на себя роль актера или режиссера, а также стать сценаристом и создать свой мультфильм.

"Главный вызов при обеспечении равных возможностей - избавление от барьеров не только в инфраструктуре, но и в сознании. "Детский день" создаст для особенных детей уникальную возможность добиться и почувствовать успех, когда они сами смогут стать режиссерами и сценаристами", - приводятся в сообщении слова генерального директора АСИ Светланы Чупшевой. Заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина, в свою очередь, также отметила, что "Детские дни" представляют особую форму инклюзии, подчеркнув, что Фонд гордится широкому отклику при реализации таких социокультурных проектов. По ее словам, подобные проекты позволяют преодолевать барьеры, "закладывая основу для подлинно инклюзивного будущего".

В пресс-службе напомнили, что всероссийская неделя "Открыто для всех" проходит с 24 ноября по всей стране. Неделя охватывает все аспекты жизни человека с инвалидностью и его семьи. Проект нацелен на формирование в обществе более глубокого понимания потребностей людей с ограничениями по здоровью и создание общества равных возможностей.

ТАСС - информационный партнер.