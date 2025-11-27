Аэрофлот проведет рождественский благотворительный рейс Москва - Новосибирск

Авиакомпания проводит подобные рейсы с 2024 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс SU1076 в канун Рождества, 6 января 2026 года, по маршруту Москва - Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Продажа билетов открыта. Звездными гостями рейса станут музыканты оркестра "Академия Русской Музыки" и художественный руководитель, главный дирижер Иван Никифорчин. На высоте 10 000 метров прозвучат мировые шедевры классической музыки, включая фрагменты из балета "Щелкунчик" П. И. Чайковского", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Аэрофлоте", средства от продажи билетов будут направлены на благотворительность. Авиакомпания проводит подобные рейсы с 2024 года, направляя вырученные средства на поддержку детей-сирот, медицинское обеспечение ветеранов ВОВ и в организации по защите редких видов животных.

В ноябре "Аэрофлот" стал победителем конкурса "Чемпионы добрых дел" в номинации "Гуманитарная помощь" за организацию благотворительных рейсов.