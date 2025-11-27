В НАО введут сертификаты для выбора санаторно-курортного лечения детей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа создадут сертификат на оздоровление в рамках программы "Мать и дитя", который позволит семьям самостоятельно выбирать направление и лечебное учреждение для реабилитации. Об этом во время прямой линии рассказала губернатор НАО Ирина Гехт.

Право на получение путевки "Мать и дитя" имеют дети, постоянно проживающие на территории НАО и нуждающиеся в санаторно-курортном лечении по медицинским показаниям. Жительница округа попросила губернатора при выборе места учитывать мнение родителей, доступность и инфраструктуру. Она предложила чередовать горный и морской климат, которые окажут положительное воздействие на здоровье детей, проживающих в районах Крайнего Севера.

"Я считаю, что на самом деле семья должна выбирать с учетом понимания и диагноза ребенка, и его запроса, и, соответственно, возможности выезда в том или ином направлении. Поэтому сейчас мы прорабатываем вопрос компенсации - некого сертификата на оздоровление по программе "Мать и дитя". Получая эту сумму, семья сама может определиться, в какой санаторий поехать, в каком направлении, будь то Минеральные Воды, Подмосковье, Республика Коми, Архангельск или южное направление", - сказала губернатор.

Прием заявлений на предоставление бесплатных путевок в санаторно-курортные организации по программе на 2026 год уже начался. По данным департамента здравоохранения, труда и соцзащиты НАО, подать документы можно до 20 декабря.