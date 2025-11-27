На Каспийском море появится вуз для подготовки моряков

Одной из причин для открытия учреждения стало развитие международного транспортного коридора Север - Юг

АСТРАХАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Обособленный вуз по подготовке кадров для морской, речной транспортной и логистической отрасли будет создан в 2026 году в Астраханской области из филиала нижегородского учреждения. Одной из причин для этого стало развитие международного транспортного коридора Север - Юг, сообщила ТАСС директор Каспийского института морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф. М. Апраксина Ольга Карташова в рамках III международного форума "МТК Север - Юг- новые горизонты".

Она пояснила, что сейчас институт действует как филиал нижегородского Волжского университета водного транспорта, еще одно подразделение, по сообщению университета, планировалось открыть на базе колледжа в Дагестане.

"На Каспии фактически создается глобальный вуз, который будет готовить кадры для коридора Север - Юг. Мы отсоединяемся от Волжского государственного университета водного транспорта. Уже есть постановление, и в 2026 году мы реформируемся с последующим присоединением филиала из Дагестана, который сейчас готовит специалистов машиностроения", - сказала Карташова.

Она отметила, что обучение здесь будет идти по специальностям не только морской направленности, но и инфраструктурного направления, логистики, судостроения и судоремонта, а также планируется готовить кадры рабочих специальностей.

Каспийский институт морского и речного транспорта - филиал Волжского государственного университета водного транспорта создан в Астраханской области в 2013 году. Институт стал крупнейшим на нижней Волге и всей территории Каспийского моря профильным образовательным комплексом. Учебное заведение не только готовит специалистов для России и стран Прикаспия, но и ведет работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации действующих членов экипажей судов РФ и других стран Каспийского бассейна.

О форуме

В Астрахани в среду открылся III Международный форум "МТК Север - Юг - новые горизонты", который продлится до 28 ноября. В первый день участники форума посетили местные порты и промышленные предприятия. 27 и 28 ноября запланировано проведение пленарных заседаний и дискуссионных площадок, где экспертами выступят свыше 50 ведущих спикеров-практиков. Всего участниками форума станут более 300 компаний из 20 стран мира, в том числе Ирана, Ирака, Омана, ОАЭ, Пакистана, Афганистана, Катара, Индонезии, Индии.

МТК Север - Юг - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он связывает, в частности, Россию, Азербайджан, Иран и Индию.