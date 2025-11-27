Абрамченко обратилась в Верховный суд из-за распространения "схемы Долиной"

По словам зампреда ГД, "нельзя прекращать право собственности автоматически и лишать добросовестного правоприобретателя и квартиры, и денег до тех пор, пока суд не разберется окончательно в чистоте данной сделки"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Судебную практику в РФ необходимо донастроить из-за роста числа случаев нарушения прав добросовестных приобретателей квартир. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Юг" в Ростове-на-Дону, отвечая на вопрос о распространении так называемой схемы Долиной.

"Что касается общей российской проблемы с квартирами пенсионеров. Я считаю, мы проговаривали с Росреестром, по этому вопросу, во-первых, нам необходимо "донастроить" судебную практику. Я уже обратилась в Верховный суд на эту тему. Нельзя прекращать право собственности автоматически и лишать добросовестного правоприобретателя и квартиры, и денег до тех пор, пока суд не разберется окончательно в чистоте данной сделки", - сказала Абрамченко.

В российских СМИ широко обсуждаются случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Прецедентом стала история с певицей Ларисой Долиной, сделка по продаже квартиры которой была признана недействительной, покупатель лишился жилья и денег, оставшись с ипотекой.

Второй кассационной суд общей юрисдикции 27 ноября признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении Долиной квартиры, которую она продала под влиянием телефонных мошенников. Хамовнический районный суд 28 марта удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Право собственности ответчика на спорное имущество было прекращено и признано за Долиной. Мосгорсуд также признал это решение законным.

По данным источника ТАСС, знакомого с материалами дела, 34-летняя Полина Лурье - мать-одиночка, которая приобрела квартиру у Долиной, продавшей ее под влиянием телефонных мошенников. Стоимость квартиры составляет порядка 112 млн рублей.