Кобяков: средний возраст "человека в науке" в России сократился вдвое

Это подтверждает эффективность мер господдержки, сообщил советник президента России

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Средний возраст сотрудников, занятых в развитии науки в России, сократился вдвое - теперь они моложе 40 лет, что подтверждает эффективность мер господдержки. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Антон Кобяков на брифинге в рамках V Конгресса молодых ученых в Сириусе.

"Средний возраст человека в науке сильно снизился, почти половина моложе 40 лет. Это подтверждение действенности мер господдержки. <...> 63% родителей хотели, чтобы их дети выбрали работу в сфере науки", - сказал Кобяков.

Он также сообщил, что, по данным ВЦИОМ, 88% студентов планируют строить карьеру в РФ. При этом Кобяков обратил внимание на необходимость "сделать бюрократию в российской науке минимальной".

"Задача - сделать бюрократию в отечественной науке минимальной, резко упростить систему отчетности за деньги на науку. Профессия ученого должна быть самой престижной, а доход его должен быть не ниже, а лучше, выше, чем в коммерческом секторе, в том числе за рубежом", - подчеркнул Кобяков.

Также он отметил, что за пять лет конгресс стал главной площадкой страны для обсуждения и принятия решений в сфере науки и технологий. В этом году в нем приняли участие 9 тыс. 200 участников, в том числе из 36 иностранных вузов.

Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.