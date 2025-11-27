Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Индию

Российский волшебник поздравил с наступающим Новым годом детей в Русском доме в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноября. /ТАСС/. Российский Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Индию и поздравил с наступающим Новым годом детей в Русском доме в Нью-Дели.

"Я снова не смог усидеть дома и с превеликим удовольствием приехал погостить в Индию. Сегодня я поздравил соотечественников в Нью-Дели, но дел в Индии еще очень много. Я отправлюсь погостить в Ченнаи, в Мумбаи, ведь русские люди живут везде", - сказал он в беседе с ТАСС.

В делийском Русском доме для встречи с Дедом Морозом собрались дети российских соотечественников, а также их индийские друзья. Они передали гостю из России свои письма с пожеланиями, рисунки и поделки, читали стихи и пели песни. Вместе с детьми Дед Мороз зажег новогоднюю елку, водил хороводы и фотографировался на память.

Как рассказал российский волшебник, на посещении Индии его путешествие не закончится. "Дальше мое предновогоднее турне будет проходить по европейским странам. Новый год встречать буду дома", - отметил он, пригласив всех в гости, чтобы вместе отпраздновать любимый праздник.

Дед Мороз впервые посетил Индию в прошлом году. Тогда он побывал в Нью-Дели и Ченнаи. В этом году свое новогоднее путешествие волшебник начал в Пекине, где 21 и 22 ноября в Российском культурном центре встретился с воспитанниками детского сада и учениками школы при посольстве России в КНР.