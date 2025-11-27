Земляки из Иркутской области поддержали Микаева перед стартом "Союз МС 28"

Прямую трансляцию с Байконура смотрели в планетарии иркутской школы № 19, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Космонавта из Иркутска Сергея Микаева во время старта корабля "Союз МС 28" приехали поддержать земляки. Также жители региона наблюдали за пуском ракеты на родине космонавта, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Сегодня мы все испытываем чувство гордости за иркутянина Сергея Николаевича Микаева. Как первый бортинженер он в составе экипажа ракеты "Союз МС-28" отправился в космос. <…> Поддержать Сергея Николаевича приехали многие иркутяне. В их числе - астроном, профессор Иркутского государственного университета Сергей Арктурович Язев. Также за стартом наблюдали юные пациенты Иркутской областной детской клинической больницы. Группа ребят во главе с главврачом учреждения Юрием Андреевичем Козловым отправилась на Байконур в рамках проекта "Ракета Мечты" фонда ЮНИТИ, Госкорпорациии "Роскосмос" и АО "РКЦ "Прогресс", - написал Кобзев.

По словам губернатора, прямую трансляцию с Байконура смотрели в планетарии иркутской школы № 19.

Старт ракеты носителя "Союз 2.1а" с Байконура состоялся в 12:28 мск. Она отправила в космос экипаж корабля "Союз МС 28" в составе командира Сергея Кудь-Сверчкова ((7-й спецкор ТАСС на МКС), бортинженера Сергея Микаева и астронавта Кристофера Уильямса.