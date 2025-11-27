"Машук" проведет программы для специалистов по межнациональным отношениям

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Образовательные программы для специалистов по межнациональным отношениям будут проводить в "Машуке". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков на площадке Конгресса молодых ученых в Сириусе.

"Также будем проводить программы для тех, кто сегодня работает в сфере межнациональных отношений", - сказал Сериков.

Он отметил, что на данный момент порядка 46% слушателей программ центра - это учителя, педагоги СПО и вузов.

"Я думаю, что примерно так и останется, несмотря на новые целевые аудитории, на представителей культуры или представителей сферы межнациональных отношений, все равно это будут в большей степени учителя", - добавил Сериков.

Он подчеркнул, что Центр продолжит работу с советниками по воспитанию.

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В этом году в нем принимают участие более 7 тыс. человек из России и еще примерно 70 стран. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса и фестиваля "Наука 0+".