Почти 800 пострадавших от ВСУ россиян пройдут реабилитацию в Белоруссии

Инициатором поездки стала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Почти 800 жителей Курской и Белгородской областей, пострадавших в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, пройдут реабилитацию и оздоровление в санаториях Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"28 ноября 770 жителей Курской и Белгородской областей, пострадавших в результате украинской агрессии, отправятся на полноценную реабилитацию и оздоровление в белорусские здравницы", - говорится в сообщении.

Инициатором поездки стала уполномоченный по правам человека в РФ, реабилитация пройдет за счет средств Союзного государства.