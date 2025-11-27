В Тамбовской области взыскали с недобросовестного подрядчика 53 млн рублей

Постановление вступило в законную силу

ТАМБОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Суд взыскал 53 млн рублей с подрядчика, не выполнившего благоустройство Октябрьской площади в Моршанске Тамбовский области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее по материалам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) о хищении бюджетных средств в рамках исполнения вышеуказанного муниципального контракта.

"В целях возмещения в бюджет с подрядчика неосновательного обогащения прокуратура направила в суд иск, который удовлетворен в полном объеме. Постановление вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле надзорного ведомства", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, администрацией Моршанска был расторгнут муниципальный контракт на благоустройство Октябрьской площади города из-за неисполнения предпринимателем принятых обязательств. При этом подрядчик не вернул в бюджет выплаченные ему средства в размере более 53 млн рублей.