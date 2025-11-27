Финал турнира по беспилотным авиасистемам в Калуге включит девять номинаций

В рамках мероприятия пройдет деловая программа, мастер-классы и квизы, также российские производители беспилотных систем и программного обеспечения представят свои разработки

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Девять номинаций включит в себя финал турнира по беспилотным системам "Новая высота", который пройдет с 10 по 12 декабря в Калуге на базе федерального технопарка профобразования. Об этом сообщили в пресс-службе Института развития профессионального образования (ИРПО).

"В финале пройдут соревнования по девяти номинациям, в нем примут участие региональные команды, победившие в отборочных этапах трех дивизионов: школьного, студенческого и педагогического", - сказали в пресс-службе, отметив, что турнир проводится в рамках федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" профильного нацпроекта, а в его основе лежит работа со школьниками и студентами.

"Ребята получают уникальную возможность не только познакомиться с передовыми технологиями, но и на практике отрабатывать и совершенствовать навыки пилотирования", - пояснил проректор института Даниил Суханов. Он убежден, что подобный подход дает возможность сформировать кадровый резерв в стратегически важных отраслях.

Ожидается, что участники выступят в таких номинациях как гонщик беспилотной авиасистемы, квадрокоптер и FPV/LOS-полет, создание цифровых двойников, блочное программирование и программирование на Python, дополненная реальность сценариев пилотирования. Также предусмотрены номинации "На крыльях скорости", "Проектная деятельность", "Битва дронов" и "Дрон-футбол". В номинации "Проектная деятельность" 12 командам предстоит представить свои проекты и защитить их перед экспертным сообществом, а затем испытать изобретения в номинации "Битва дронов".

В рамках турнира пройдет деловая программа, мастер-классы и квизы, также российские производители беспилотных систем и программного обеспечения представят свои разработки. Организаторами турнира стали Минпросвещения РФ и Институт развития профессионального образования.