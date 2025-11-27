Балицкий: для Запорожской области важно стать донором для России

Запорожье должно не просить средства из федерального бюджета, а пополнять его, сообщил губернатор региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Запорожская область должна стать донором для России и не просить средства из федерального бюджета, а, наоборот, пополнять его. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий на открытии экономического форума "Запорожская область - регион возможностей" в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" в Мелитополе.

"Сегодня прошло три года, мы три года в России, три года мы дома. Это то время, которое мы не теряли зря. Мы создавали базу для того, чтобы были возможны большие проекты, проекты, которые необходимы для решения тех задач, которые стоят перед Запорожской областью. Одна из главных задач - благосостояние каждого жителя нашей области. Для такого региона, как Запорожская область, славного, великого своими традициями очень важно, чтобы мы были донорами для своей Родины, чтобы мы могли гордиться тем, что мы не просим из бюджета, а мы помогаем развитию нашей страны, нашей армии, пограничных войск, нашей науки, культуры. Сегодня наш форум - один из первых шагов на этом пути", - сказал Балицкий.

Глава Запорожской области отметил, что на площадке форума участники смогут создать модели экономического развития региона. Форум был организован Центром "Мой бизнес" в Запорожской области.