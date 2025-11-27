Бусаргин передал ордена семьям погибших при восстановлении Херсонщины саратовцев

Награды передали семьям Артема Малетина и Кирилла Машинистова

САРАТОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин передал награды семьям двух погибших жителей региона, которые попали под обстрел при восстановлении инфраструктуры в Херсонской области. Об этом глава области написал в своем Telegram-канале.

"Саратовцы Артем Малетин и Кирилл Машинистов посмертно награждены орденами Мужества за помощь в восстановлении новых территорий. Передал присвоенные указом президента РФ Владимира Путина награды их родным", - сообщил Бусаргин.

По его словам, саратовцы попали под обстрел на освобожденной территории в Херсонской области, где восстанавливали "важные для мирных жителей инфраструктурные объекты связи". "Они останутся в памяти как истинные герои, пример верности Отечеству, профессиональному долгу и нашим главным ценностям, в основе которых забота о ближних и помощь тем, кто оказался в беде", - отметил Бусаргин.