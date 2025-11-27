В НАО создали штаб для решения проблемы с доставкой посылок "Почтой России"

Объемы отправки постоянно растут, в том числе благодаря заказам с маркетплейсов, сообщила губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) создали штаб для решения проблемы с доставкой посылок "Почтой России" в отдаленные населенные пункты. Об этом сообщила губернатор НАО Ирина Гехт в ходе прямой линии.

На прямую линию по теме задержки доставки поступило не менее десятка вопросов. Жители отдаленных населенных пунктов попросили власти найти выход из сложившейся ситуации.

"Сейчас на складах достаточно много посылок, но сегодня мы создали штаб, который в ежедневном режиме будет заниматься координацией деятельности по отправке посылок, прежде всего, конечно, в отдаленные населенные пункты. Сегодня подключился Заполярный район. Это "Северная транспортная компания", которая тоже возьмет на себя часть доставки в населенные пункты по Печоре. Поэтому, мне кажется, это тоже значительно разгрузит авиаотряд в том числе, поскольку эти посылки тоже доставлялись вертолетами", - сказала губернатор.

По словам Гехт, объемы отправки постоянно растут, в том числе благодаря заказам с маркетплейсов. При этом возможности авиаотряда по доставке грузов ограничены, а коррективы вносит погода. Все это приводит к накоплению посылок. Чтобы решить вопрос, проводятся встречи в ежедневном режиме.

"Задача стоит развезти все посылки до Нового года. Будем стараться, приложим все усилия, подключая уже и наземный транспорт для того, чтобы максимально развезти эти посылки. Но я прошу жителей с пониманием отнестись к тому, что вот такие объемы сейчас груза. И плюс мы стали заказывать и мебель, и крупногабаритные товары. Это все, конечно, затрудняет их транспортировку", - сказала Гехт.