Собянин вручил федеральную награду коллективу АО "Мосгаз" в честь 160-летия компании

По словам мэра столицы, благодаря "Мосгазу" 60% электроэнергии Москвы - это электроэнергия, вырабатываемая с помощью газа, который подается в турбины, ТЭЦ, тепловые станции

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин вручил орден "За доблестный труд" коллективу АО "Мосгаз" в честь 160-летия компании, награду получил генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.

"С праздником, с юбилеем вас. На ваших плечах лежит огромная ответственность, огромное, очень важное и трудное хозяйство, часть большой городской системы, которая обеспечивает жизнедеятельность нашего мегаполиса", - сказал Собянин на торжественной церемонии. Глава города отметил, что москвичи, у которых есть газовые плиты, знают о "Мосгазе" только "по голубому пламени на своих комфорках", а москвичи, у которых нет газовых плит, очень редко вспоминают об этой организации.

"Это обидно, с одной стороны, но, с другой, - замечательно, что коммунальщиков, будь то тепловое хозяйство, будь то "Мосводоканал", будь то "Мосгаз", люди редко вспоминают. Значит, у них все хорошо, вы работаете достойно, вы обеспечиваете городское газовое хозяйство таким образом, что проблем ни у москвичей, ни у предприятий города нет. Это, конечно, высочайший профессионализм. Спасибо вам за это", - подчеркнул Собянин.

Мэр выразил благодарность газовикам за то, что с приходом газа в Москву началось бурное индустриальное развитие города. По его словам, благодаря "Мосгазу" 60% электроэнергии Москвы - это электроэнергия, вырабатываемая с помощью газа, который подается в турбины, ТЭЦ, тепловые станции.

"Спасибо вам за ваши неравнодушные сердца, за вашу огромную помощь Донбассу. Спасибо за то, что вы откликнулись на призыв наших ребят, которые сражаются в зоне СВО и сделали огромную работу по сооружению управительных сооружений для того, чтобы наши ребята были в безопасности. Спасибо и за то, что много добровольцев из "Мосгаза" сегодня сражаются в зоне СВО", - заключил Собянин.

Мэр также удостоил сотрудников "Мосгаза" наград, званий "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы" и вручил благодарственные письма.