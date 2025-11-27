В Кабардино-Балкарии впервые за 20 лет выявили случаи кори, краснухи и свинки

Это связывают с отказом от вакцинации

НАЛЬЧИК, 27 ноября. /ТАСС/. Случаи кори, краснухи и свинки зарегистрированы медиками в Кабардино-Балкарии впервые за последние десятилетия. Специалисты связывают это с отказом от вакцинации, сообщили на заседании Межведомственного координационного совета по вопросам укрепления общественного здоровья в КБР.

"Впервые за последние 20 лет в республике зарегистрированы случаи краснухи, эпидемического паротита (свинка - прим. ТАСС). Видите, прямая линия и последние 2-3 года, особенно по кори (рост показан на слайде - прим. ТАСС). К сожалению, есть случай столбняка, впервые за 30 лет. Два случая за 10 лет менингококкового менингита. Осложнения вызваны перенесенными инфекциями в виде острого вялого паралича - три случая за последние 10 лет", - рассказал министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

Руководитель ведомства выступил с таким заявлением на заседании Межведомственного координационного совета по вопросам укрепления общественного здоровья в КБР. Он пояснил, что рост связан с отказом части родителей от проведения детям вакцинации от инфекционных заболеваний.

Отмечено, что для привлечения внимания к проблеме в республике ведется масштабная просветительская кампания с участием московских и местных врачей, духовенства, представителей общественности, блогеров.