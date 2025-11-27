"Машук" запустит образовательные программы совместно с ЮФУ

Также продолжится поддержка проекта "Мир Кавказу", который вуз реализует уже 16 лет, сообщил генеральный директор центра Антон Сериков

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 27 ноября./ТАСС/. Центр знаний "Машук" и Южный федеральный университет планируют запуск совместных образовательных программ, соглашение о сотрудничестве подписано на V Конгрессе молодых ученых, сообщил генеральный директор Центра Антон Сериков.

"Договорились с ректором ЮФУ Инной Шевченко объединить наши возможности и запустить несколько новых образовательных программ. Также продолжим активно поддерживать проект "Мир Кавказу", который вуз реализует уже 16 лет. Уверен, это соглашение поможет расширить сферы нашего взаимодействия и станет основой для разработки масштабных проектов", - написал Сериков в своем Telegram-канале.

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В этом году в нем примут участие более 7 тыс. человек из России и еще примерно 70 стран мира. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса и фестиваля "Наука 0+".