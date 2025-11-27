В ЛНР откроют филиал центра знаний "Машук" в 2026 году

По словам генерального директора Центра знаний "Машук" Антона Серикова, это будет офис в одном из уже действующих образовательных центров

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Филиал "Машука" появится в Луганской Народной Республике уже в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков на площадке Конгресса молодых ученых в Сириусе.

"Я думаю, начнем мы с Луганской Народной Республики. У нас заключено соглашение с главой региона. Начнем открывать наш филиал там, думаю, что в следующем году", - сказал Сериков.

По его словам, это будет офис в одном из уже действующих образовательных центров.

"Это будет методологическая "прокачка" и работа с коллегами, с новыми центрами. <...> Я думаю, это будет небольшой офис в таком большом каком-то уже действующем образовательном центре, и он станет скорее как "точка входа" наших технологий. То есть там будет возможно постоянное консультирование учителей, педагогов, условно "горячая линия", где можно обратиться с какой-то идеей", - добавил Сериков.

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В этом году в нем принимают участие более 7 тыс. человек из России и еще примерно 70 стран. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса и фестиваля "Наука 0+".