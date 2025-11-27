Число студентов в Мелитопольском госуниверситете выросло почти вдвое

В 2025 году набрали 7,1 тыс. студентов, сообщил ректор МелГУ Николай Тойвонен

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Мелитопольский государственный университет (МелГУ) за 2 года почти вдвое нарастил число студентов, в том числе за счет увеличения числа факультетов. Об этом сообщил ректор МелГУ Николай Тойвонен на площадке V Конгресса молодых ученых в Сириусе.

"Если характеризовать университет за два года, то можно смело сказать, что мы, собственно, удвоились практически во всем. Мы удвоились по числу кафедр, по числу факультетов, причем с большим упором именно на технические дисциплины. Мы с 11 тыс. вышли на 20 тыс. студентов, причем в этом году мы набрали 7,1 тыс. Как человек, который работал в нескольких российских университетах, я вам хочу сказать, что иногда это бывает целая численность университета. У нас это за один год", - сказал Тойвонен.

Он подчеркнул, что в вузе учатся студенты из 78 регионов России, при этом 17% - не из Донбасса и Новороссии. Таким образом, добавил ректор, МелГУ решает поставленную губернатором Запорожской области Евгением Балицким задачу по кадровому обеспечению региона.

