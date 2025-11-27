В Петербурге появится площадь Зенита

Площадь располагается перед стадионом на Крестовском острове

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Площадь перед стадионом на Крестовском острове в Санкт-Петербурге назовут в честь футбольного клуба "Зенит", который в этом году отмечает свое 100-летие. Соответствующую рекомендацию вынесла топонимическая комиссия, сообщил аппарат вице-губернатора города Бориса Пиотровского.

"27 ноября состоялось очередное заседание топонимической комиссии. Принят ряд решений о присвоении названий городским объектам. <…> К 100-летию любимого петербуржцами футбольного клуба "Зенит" безымянной площади перед стадионом на Крестовском острове комиссией рекомендовано присвоение названия площадь Зенита", - говорится в сообщении.

Также комиссия одобрила присвоение наименований нескольким мостам. Переправа через реку Кузьминку на северном въезде в Пушкин получит название Державинский мост в честь поэта Гавриила Державина, чья жизнь и творчество были связаны с Царским Селом. На юго-западе Петербурга мост по улице Катерников рекомендовано назвать мостом Валаамских Юнг, в честь воспитанников Валаамской школы боцманов и юнг, героически сражавшихся в ходе Ленинградской битвы. Мост по улице Адмирала Трибуца станет мостом Капитана Нефёдова, в честь капитана 1-го ранга, начальника ледовой трассы Дороги жизни Михаила Нефёдова. Мост по улице Летчика Тихомирова будет назван в честь Героя Социалистического Труда Ивана Зубкова, под руководством которого в кратчайшие сроки была сооружена "Дорога Победы" - железнодорожная трасса, связавшая Ленинград с Большой землей после прорыва блокады в январе 1943 года. Зубков также стоял у истоков ленинградского метро - он возглавлял его строительство на начальном этапе.

Сад на углу улицы Некрасова и улицы Маяковского в центре города станет садом Владимира Маяковского - рядом с ним находится памятник поэту. Зеленая зона между Невой и Рыбацким проспектом будет названа парком "Рыбачья Слобода" в память о названии поселения на месте современного исторического района Рыбацкое.

"Сохранение исторической памяти - абсолютный приоритет государственной политики нашей страны и деятельности правительства Петербурга. Мы планомерно занимаемся увековечиванием памяти о выдающихся деятелях, знаковых событиях, возвращаем исторические названия городским улицам, скверам, учреждениям. Во многом это заслуга Топонимической комиссии, которая в этом году отмечает 100-летний юбилей", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Пиотровского.