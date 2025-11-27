Вопрос субсидирования рейсов из НАО в Москву обсудят на федеральном уровне

В ближайшее время запланирована встреча с министром транспорта Андреем Никитиным, сообщила губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт обсудит вопрос субсидирования авиарейсов из НАО в Москву на федеральном уровне. Местные жители жалуются, что из-за отсутствия льготных тарифов цена на самый востребованный маршрут оказалась слишком высока, отметили во время прямой линии главы региона.

Недавно в Ненецком автономном округе опубликовали список субсидируемых авианаправлений на 2026 год. Маршрут НАО - Москва в их число не вошел, что вызвало множество вопросов среди жителей. Они просили пересмотреть решение и сделать полеты в столицу более доступными по цене.

"Что касается субсидированных рейсов, это принимает решение федеральное министерство и, соответственно, Росавиация. И в отношении московских рейсов было принято решение, что те самолеты, которые летают во Внуково, Домодедово и Шереметьево, они, соответственно, не субсидируют. Меня эта ситуация также не устраивает, как и всех наших жителей. Поэтому в ближайшее время запланирована встреча с министром транспорта Андреем Никитиным, и обязательно подключим наше профильное Министерство развития Дальнего Востока и Арктики", - отметила Гехт.

В перечень субсидируемых региональных авиамаршрутов, по которым в 2026 году можно будет улететь из Нарьян-Мара по льготным тарифам, вошли девять направлений. В частности, "Руслайн" будет летать в Екатеринбург, Казань, Киров, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Ханты-Мансийск, Уфу и Пермь. Рейсы в Архангельск будет осуществлять авиакомпания "Смартавиа". Рейсы в Москву "Ютэйр" будет осуществляться по коммерческим тарифам.