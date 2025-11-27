Мэр Носков: инвесторы проявляют интерес к реставрации исторических домов в Самаре

Уже поступило несколько заявок на торги, сообщил глава города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Частные инвесторы проявляют интерес к восстановлению объектов культурного наследия на условиях их последующего использования в Самаре, уже поступило несколько заявок на торги, сообщил глава Самары Иван Носков на стенде ТАСС на форуме "Города России: технологии лидерства" в Екатеринбурге.

"Когда мы готовились к конкурсным процедурам, было очень много скептических замечаний. Но мы увидели интерес, который проявили инвесторы <...>. Предпринимателей это интересует - кто-то [намерен использовать здание] под гостиницу, кто-то под ресторан, кто-то под офис, или вообще под жилой дом. На каждый объект есть минимум по две заявки", - сказал Носков.

В ноябре в Самаре объявили аукционы на право провести реставрацию с последующим использованием 11 объектов культурного наследия, торги пройдут с 17 по 19 декабря. После того, как инвестор реставрирует здание за свой счет, он сможет использовать его для социального бизнеса - размещения гостиниц, кафе, ресторанов, выставочных залов, галерей, офисов. При этом статус объекта культурного наследия за зданием сохраняется.

Носков отметил, что механизм, к которому впервые обратилась Самара, уже успешно зарекомендовал себя в ряде городов. "Звучит он просто: объект переходит в собственность только после того, как полностью восстановлен, все охранные обязательства выполнены. После этого инвестор получает его в собственность. Если что-то пошло не так <…> - объект остается в собственности муниципалитета, и мы можем его запустить на другие торги", - пояснил он.

Глава Самары отметил, что существуют и другие механизмы восстановления объектов культурного наследия, в том числе с использованием бюджетного финансирования. Но, по практике городов, они показывают меньшую эффективность.

