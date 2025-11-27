В ГД внесли проект об учете времени службы добровольцем в пенсии за выслугу лет

Законопроект в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о зачислении в стаж периода пребывания в добровольческих формированиях при назначении пенсии за выслугу лет. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

Предлагается дополнить новой статьей закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей".

Предлагается при назначении пенсий сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП засчитывать в стаж периоды пребывания в добровольческих формированиях. Право на пенсию они смогут получить при выслуге 20 лет и более с учетом службы в добровольческом формировании.

Законопроект в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2026 года. Лица, исключенные из добровольческих формирований до вступления в силу закона, смогут обратиться с заявлением о назначении им пенсии либо о пересмотре размера пенсии со дня вступления в силу данного закона.