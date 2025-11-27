AFP: Лувр увеличивает стоимость билетов для туристов из неевропейских стран

По новым правилам билеты обойдутся таким туристам в €32

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Стоимость входных билетов в парижский Лувр будет увеличена на 45% для посетителей из неевропейских стран. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на администрацию французского музея.

По новым правилам билеты обойдутся таким туристам в €32. Ожидается, что повышение цен произойдет с 14 января 2026 года и коснется туристов из стран, не входящих в европейскую экономическую зону (Евросоюз, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия). Данная мера была одобрена правительством Франции.

В январе этого года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о программе обновления музея под названием Louvre Nouvelle Renaissance ("Новое возрождение Лувра"). Ее финансирование планировалось обеспечить среди прочего за счет повышения стоимости билетов для туристов из стран, не входящих в Евросоюз. Телеканал BFMTV со ссылкой на окружение французского лидера сообщил, что стоимость проекта составит €700-800 млн, а работы продлятся около 10 лет. Однако, согласно опубликованному докладу Счетной палаты Франции, общая стоимость проекта теперь оценивается в €1,15 млрд.