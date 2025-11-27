В Магнитогорске помогли трудоустроиться более чем 150 ветеранам СВО

Они трудятся на предприятиях, в школах, в военкомате и в других организациях, сообщил глава города Сергей Бердников

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Свыше 150 участников специальной военной операции были трудоустроены на предприятиях Магнитогорска Челябинской области, в школах, в военкомате и в других организациях города при поддержке властей. Об этом сообщил ТАСС на форуме "Города России: технологии лидерства" в Екатеринбурге глава города Сергей Бердников.

"Магнитогорск активно помогает участникам СВО с трудоустройством. В настоящее время трудоустроено более 150 человек. Они трудятся на предприятиях города, в школах, в военкомате и в других организациях. Кроме того, Магнитогорск поддерживает программу "Герои Южного Урала", инициированную губернатором Челябинской области Алексеем Леонидовичем Текслером", - сказал собеседник агентства.

По его словам, теоретические знания участники программы, а таких в Магнитогорске восемь, получают на специальных модулях, а в муниципалитетах закрепляют их. При этом у участников есть наставники. "Являясь наставником в программе, привлекаю ребят к участию в совещаниях, к своим рабочим поездкам по строящимся объектам, например. Показываю им реальную работу и вопросы, которые приходится решать", - пояснил глава города.

Он отметил, что участники программы уже изучили работу социального блока городской администрации. Они побывали в управлении социальной защиты населения, управлении по физической культуре и спорту, в управлении культуры, в управлении образования. В ноябре участники познакомились с финансовым блоком в администрации. Далее им предстоит разобраться в работе городского хозяйства.

"Считаю, что для муниципалитетов это реальная возможность подготовить профессиональные управленческие кадры. Эти люди не просто словом, а делом доказали, что готовы служить на благо Родины", - сказал глава города.

По словам Бердникова, также идет работа с ветеранами и участниками СВО, членами их семей по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта.

О форуме

IX Общероссийский форум стратегического развития "Города России: технологии лидерства" проходит в Екатеринбурге 27-28 ноября. Среди участников представители более чем 250 городов России и стран СНГ. Организаторы форума - администрация Екатеринбурга, Центр стратегических разработок и Союз российских городов, под патронажем Минэкономразвития РФ, при поддержке правительства региона, аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги и Всероссийской организации местного самоуправления.

ТАСС - генеральный информационный партнер.