Псковский губернатор назвал средний портрет импатрианта из Европы

Это взрослый человек 35-50 лет из многодетной семьи, указал Михаил Ведерников

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Средний портрет импатрианта, переезжающего на постоянное место жительства в Псковскую область из Европы, - это взрослый человек 35-50 лет из многодетной семьи. Такие данные привел губернатор региона Михаил Ведерников на всероссийской конференции "Время жить в России", участие в работе которой принимают представители Совета Федерации, МВД РФ и Агентства стратегических инициатив.

"Средний портрет импатрианта, переезжающего на ПМЖ в Псковскую область - это взрослый семейный человек от 35 до 50 лет, с двумя и более детьми", - сказал он.

По словам Ведерникова, высоко ценится возможность приобретать землю в собственность после получения гражданства, бесплатное образование, медицина.

"Ну и, конечно, самое важное, это консервативная христианская культура. Кто с этой темой работает, хорошо знает, что многие буквально бегут от вездесущей пропаганды нетрадиционных ценностей, произвола, ювенальной юстиции, бытовой русофобии", - отметил губернатор.

Губернатор подчеркнул, что некоторые семьи даже не планировали переезжать, пока их детей не начали травить в европейских школах просто за русское происхождение.

"У нас они находят спокойствие, внимание, поддержку, в том числе и духовную", - пояснил глава региона.

Конференция проходит в Пскове с 27 по 29 ноября. В ее работе принимает участие зампред комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Елена Афанасьева, представители МВД Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив, органов исполнительной власти из ряда регионов. В качестве слушателей приглашены представители псковских общественных организаций, участники кадровой программы "Герои земли Псковской", импатрианты и соотечественники. Организатором конференции выступает правительство Псковской области.