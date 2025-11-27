В Псковской области число переселенцев увеличилось в 12 раз за два года

По словам губернатора региона Михаила Ведерникова, помимо Германии, Молдавии и Эстонии, люди едут из Швейцарии, Норвегии, Ирландии, Канады

ПСКОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Число переселенцев, прибывающих в Псковскую область, выросло в 12 раз за последние два года. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая на всероссийской конференции "Время жить в России", участие в работе которой принимают представители Совета Федерации, МВД РФ и Агентства стратегических инициатив.

"Для понимания, в 2023 году в регион переселилось чуть более 500 человек из числа бывших соотечественников. В этом году уже почти 6 000 человек из недружественных стран встали на миграционный учет в Псковской области. Из них порядка 2 200 полностью переехали", - отметил он.

Глава региона подчеркнул, что для области с населением 575 тыс. человек это значительная цифра. В ответ на растущий поток мигрантов в области была создана комплексная инфраструктура для их приема. Как сообщил губернатор, здесь первыми в стране учредили институт Уполномоченного по работе с соотечественниками и вопросам миграции, открыли центр "Соотечественник" и разработали специальные алгоритмы взаимодействия.

География переселенцев широка. Помимо Германии, Молдавии и Эстонии, люди едут из Швейцарии, Норвегии, Ирландии, Канады. "Только в этом году к нам приехала семья из Хорватии с семью детьми. Несколько семей из Германии с четырьмя-пятью детьми, из Франции с тремя, из Латвии сразу несколько многодетных семей. И сейчас готовится приехать семья из Германии с десятью детьми. Часто люди едут в районы, покупают там дома, берут земельные участки, начинают выстраивать свое хозяйство", - пояснил Ведерников. По его словам, многие активно пользуются мерами поддержки, такими как социальный контракт, льготные кредиты для бизнеса и программа "Псковский гектар", открывают фермы и выкупают дома в сельской местности.

В рамках конференции состоялась презентация нового проекта "Время жить в России", который включает в себя Центр обучения русскому языку и волонтерский отряд из числа самих переселенцев.

Конференция проходит в Пскове с 27 по 29 ноября. В ее работе принимает участие зампред комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Елена Афанасьева, представители МВД Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив, органов исполнительной власти из ряда регионов. В качестве слушателей приглашены представители псковских общественных организаций, участники кадровой программы "Герои земли Псковской", импатрианты и соотечественники. Организатором конференции выступает правительство Псковской области.