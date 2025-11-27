ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Стадионы пяти школ Нижегородской области станут доступны всем желающим

Министр спорта региона Дмитрий Кабайло подчеркнул, что проект позволит значительно повысить экономическую эффективность школьных стадионов
19:14

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Новая система предоставления доступа на школьные стадионы, по которой инфраструктурой смогут воспользоваться не только учащиеся школ, будет опробирована в пилотном режиме в пяти школах Нижегородской области. Проект "Наш стадион" реализуется совместно со Сбером, сообщил на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

"По поводу доступа на школьные стадионы - мы реализуем такую программу совместно со Сбером по доступу на школьные стадионы. Отработали с антитеррористической комиссией, с Росгвардией и поняли, что основное - это как раз безопасность и контроль того, кто будет на школьных территориях. Поэтому этот проект уже в бюджете, <…> и в следующем году пять пилотных школ у нас будут реализовывать этот проект совместно со Сбером, они предложили нам методику идентификации", - сказал он.

Кабайло подчеркнул, что проект позволит значительно повысить экономическую эффективность школьных стадионов. Так, в сопроводительной презентации министра указано, что к 2030 году экономия бюджета региона благодаря реализации проекта может составить порядка 8,4 млрд рублей. "Экономика здесь понятна - не строительство новых объектов, а реализация [уже существующих], потому что мы проанализировали и поняли, что после 13-14 часов [дня] эти объекты простаивают, естественно, их нужно заполнить", - добавил он.

В сопроводительной презентации Кабайло также уточняется, что пилотные школы выбраны в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Большемурашкинском муниципальном округе и Пильнинском муниципальном округе. Так, в презентации указано, что доступ на стадионы может быть предоставлен двумя способами - с помощью QR-кода в приложении "Спорт рядом" с авторизацией по номеру телефона или SberID или через идентификацию через "Госуслуги" или карту жителя Нижегородской области с простой верификацией. 

