В Смоленской области в 2026 году введут три новых меры поддержки многодетных семей

Среди них компенсация не менее 50% стоимости обучения в СПО и вузах одного из детей при рождении третьего и последующего детей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Три новые меры поддержки планируется ввести в Смоленской области в 2026 году для многодетных семей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Вопросам материнства и детства мы уделяем особое внимание. В регионе в настоящее время почти 87 тысяч семей, каждая десятая - многодетная. <...> В 2026 году не только сохраним действующие меры, но и расширим их. Так, в следующем году планируется введение трех новых мер поддержки в рамках регионального проекта "Многодетная семья", - написал он.

По словам губернатора, в 2026 году многодетные семьи смогут рассчитывать на компенсацию не менее 50% стоимости обучения в СПО и вузах одного из детей при рождении третьего и последующего детей, единовременную выплату в 300 тыс. при рождении третьего и последующего ребенка, а также единовременную выплату в 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся очно.

По словам губернатора, в Смоленской области в настоящее время порядка 87 тыс. многодетных семей. Он также отметил, что будет расширена категория семей, которые смогут воспользоваться услугами пунктов проката и предметами первой необходимости. "Всего в программу по повышению рождаемости до 2027 года входит почти 70 мероприятий", - отметил глава региона.