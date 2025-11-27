На Ставрополье в международную школу молодых ученых прибыли более 300 человек

Помимо российских специалистов на мероприятие прибыли участники из Южной Кореи и Индии

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Более 300 специалистов по киберзащите из регионов России, а также Южной Кореи и Индии прибыли в Ставропольский край для участия в международной школе молодых ученых "Искусственный интеллект и кибербезопасность". Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

"Масштаб мероприятия подчеркивает широкая география спикеров. В работе школы примут участие специалисты из Москвы, Симферополя, Томска, Омска, Красноярска, Таганрога, Астрахани, а также зарубежные эксперты из Сувона (Республика Корея), Бангалора и Джайпура (Индия)", - передает пресс-служба слова соорганизатора школы Марии Лапиной.

По данным пресс-службы, российские и зарубежные руководители центров ИИ, заведующие кафедрами информационной безопасности и цифровых технологий, эксперты международных научно-исследовательских центров обучат студентов, аспирантов и молодых исследователей методам выявления уязвимостей в цифровых системах и противодействию киберугрозам. В международной школе ожидается участие более 300 специалистов в сфере информационной безопасности.

"В программе школы - интенсивный цикл лекций и дискуссий о том, как современные алгоритмы и архитектуры ИИ меняют науку, бизнес и общество, и какие новые вызовы кибербезопасности они создают", - цитирует пресс-служба руководителя школы, завкафедрой вычислительной математики и кибернетики факультета математики и компьютерных наук им. Н.И. Червякова СКФУ Михаила Бабенко.

Международная школа молодых ученых проводится в СКФУ при финансовой поддержке Российского научного фонда.