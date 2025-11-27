В ГД внесут законопроект о штрафе до 500 тыс. рублей за "читы" в киберспорте

Согласно тексту законопроекта, если участник спортивного соревнования использует технические средства для нечестного достижения результата, то на него будет налагаться штраф - для граждан в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей с конфискацией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди") внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект о введении штрафа размером до 500 тыс. рублей за использование запрещенных технических средств и программного обеспечения для достижения результата в киберспортивных дисциплинах. Соответствующий проект закона имеется в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно тексту законопроекта, если спортсмен, тренер, специалист или любой другой участник спортивного соревнования использует технические средства (в том числе программное обеспечение, которое не соответствует требованиям и может помочь достичь результата), то на него будет налагаться штраф - для граждан в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с конфискацией.

При повторном нарушении предусмотрена конфискация предмета правонарушения, а также штрафы - для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей (может быть заменен на дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года), а для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей, также их деятельность будет приостановлена на срок до 90 суток.

По словам Хамитова, использование "читов" и запрещенного программного обеспечения является одной из главных угроз для развития киберспорта. "Когда на профессиональных и любительских турнирах нарушаются базовые принципы честной игры, страдает вся индустрия: спортсмены теряют мотивацию, зрители - доверие, а организаторы и партнеры - стабильность. Поэтому предложение о введении административных штрафов и применении технических средств контроля - это своевременная и необходимая мера. Она направлена не против игроков, а на защиту тех, кто хочет соревноваться в равных условиях и добиваться результата своим трудом, а не с помощью сторонних программ", - рассказал ТАСС депутат.

Он также отметил, что инициатива получила поддержку со стороны Минспорта. "Государство готово системно бороться с недобросовестными практиками и формировать цивилизованные правила для киберспортивного сообщества. Это важный шаг к укреплению репутации российских турниров и созданию прозрачной, конкурентной и профессиональной среды", - добавил он.