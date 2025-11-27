Меликов поддержал инициативу по предоставлению соцгарантий военкорам Дагестана

Глава республики поблагодарил военкоров за работу и призвал собравшихся в короткие сроки обсудить предложения

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал предложение о предоставлении военным журналистам социальных гарантий на республиканском уровне. Инициатива прозвучала во время прямой линии главы региона от корреспондента НТВ.

Журналист обратил внимание на отсутствие льгот для военкоров, несмотря на их работу в зонах боевых действий. По его словам, военкоры рискуют жизнями на передовой, но в случае трагедии могут рассчитывать лишь на помощь своих телекомпаний.

"Я не знал об этой проблеме, потому что вы представители федеральных каналов, и я думал, что на уровне руководства ваших каналов этот вопрос решается. <...> Нужно понять, какие нормативные позиции нам необходимо подготовить. Конечно, вы будете обладать теми мерами поддержки, которые нужны вам для выполнения задач", - сказал Меликов.

Он сообщил, что поручит региональному управлению информационной политики и пресс-службы главы Дагестана сформировать необходимый пакет документов для введения мер поддержки. Меликов поблагодарил военкоров за работу и призвал собравшихся в короткие сроки обсудить предложения.

"Они сегодня работают не только в интересах Дагестана, они сегодня во всей зоне специальной военной операции поддерживают наших военнослужащих",- отметил он.