В ОП призвали банки и маркетплейсы вместе бороться с кибермошенниками

Ключевым достоинством является не количество скидок, а сохранность денег россиян и безопасность их персональных данных, подчеркнул член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Банкам и маркетплейсам следует объединиться против "общего зла" - дистанционного мошенничества. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, комментируя спор крупнейших банков и маркетплейсов о справедливости скидок и необходимости их запрета на цифровых платформах.

"Со стороны общества публичные пикировки в адрес друг друга выглядят отвлечением госорганов от проблем настройки систем банков и маркетплейсов, направленных на противодействие мошенничеству. <...> Следует отойти от обвинений в конкурентных преимуществах и недостатках и повышать качество сервисов в части безопасности", - сказал Машаров.

Он отметил, что первый пакет мер против кибермошенничества, разработанный Минцифры и принятый Госдумой, содержал комплексные решения, которые должны были снизить уровень дистанционного, в том числе телефонного, мошенничества.

"Однако, как мы видим, количество случаев хищения средств у населения растет, при этом маркетплейсы все чаще выходят в новостную повестку. Мониторинг обращений в ОП свидетельствует о том, что мошенники активно переписывают скрипты, рассылая фишинговые ссылки о том, что "сезон" скидок скоро закончится", - сказал Машаров.

Он отметил, что ключевым достоинством является не количество скидок, не процедура кешбэка, а сохранность денег россиян и безопасность их персональных данных.

"Работа с гражданами, пострадавшими от телефонных мошенников, включая общение с ними, в разговоре с пострадавшими ставит банки и маркетплейсы в один ряд с мошенниками. Учитывая текущую ситуацию, предлагаю поделиться друг с другом практиками противодействия мошенникам, направить общие усилия, включая информационные ресурсы на повышение информационной безопасности и финансовой гигиены граждан", - сказал Машаров.

Он считает, что организованные преступные сообщества мошенников могут сыграть на недопонимании маркетплейсов и банков, поэтому нужен консенсус, а расхождения в ценообразовании можно решить путем работы рабочих групп при Банке России, ФАС и Роспотребнадзора.

"ОП РФ, в свою очередь, как институт гражданского общества призывает к этой дискуссии и совместному противостоянию мошенникам", - сказал член ОП.