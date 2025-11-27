В Псковской области создали "зеленый коридор" на границе РФ и Латвии

Он нужен для оказания оперативной помощи прибывающим переселенцам

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области создали "зеленый коридор" на границе с Латвией для оказания оперативной помощи прибывающим переселенцам. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на всероссийской конференции "Время жить в России", которая в эти дни проходит в Пскове.

"У нас создан "зеленый коридор", который обеспечивается общими усилиями МИД, пограничников, таможенников, сотрудников миграционных служб, соцзащиты, системы здравоохранения и института уполномоченного", - заявил Ведерников.

Как пояснил губернатор, волонтеры и представители властей физически встречают переселенцев на границе и помогают им оформить необходимые документы для получения социальной поддержки. Механизм направлен на минимизацию бюрократических препятствий для импатриантов, оказавшихся в сложной ситуации.

Конференция проходит в Пскове с 27 по 29 ноября. В ее работе принимает участие зампред комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Елена Афанасьева, представители МВД Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив, органов исполнительной власти из ряда регионов. В качестве слушателей приглашены представители псковских общественных организаций, участники кадровой программы "Герои земли Псковской", импатрианты и соотечественники. Организатором конференции выступает Правительство Псковской области.