В Мордовии ветераны СВО с медалями получили право на бесплатный участок земли

Депутаты внесли изменения в отдельные законы республики в сфере земельных отношений

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Мордовии наделили правом на получение бесплатного земельного участка участников специальной военной операции, награжденных медалями.

"Закон принят", - сказал председатель Госсобрания Владимир Чибиркинал.

По данным пресс-службы Госсобрания, депутаты внесли изменения в отдельные законы республики в сфере земельных отношений. "Право на получение бесплатных земельных участков теперь предоставлено не только участникам СВО, имеющим звание Героя России и награжденным орденами Российской Федерации, но и военнослужащим, которые удостоены государственных медалей за заслуги в ходе специальной военной операции, и членам их семей", - говорится в сообщении.