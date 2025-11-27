В Чебоксарах дополнительно осматривают пострадавший из-за атаки БПЛА дом

Подтверждено, что несущие конструкции здания не повреждены, сообщил временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов

ЧЕБОКСАРЫ, 27 ноября. /ТАСС/. Специалисты в Чебоксарах после атаки беспилотных летательных аппаратов дополнительно осматривают пострадавший дом и соседние здания. Чиновники отработают вопросы с предпринимателями, чьи здания получили повреждения, написал в своем Telegram-канале временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов.

26 ноября была совершена атака БПЛА в Чебоксарах. Тогда региональные власти отмечали, что пострадали два человека. В администрации города сообщили о создании специальных комиссий для обследования жилищного фонда и оценки нанесенного ущерба.

"Все усилия направлены на скорейшее восстановление коммуникаций и очистке дворовой территории. <…> Проводятся дополнительные осмотры как пострадавшего дома, так и близлежащих зданий. Управе Ленинского района поручено отработать и с предпринимателями, чьи близлежащие здания получили повреждения", - сообщил Трофимов.

По его словам, комиссией с участием экспертов-проектировщиков проведен "тщательный осмотр" пострадавшего многоквартирного дома. "Подтверждено, что несущие конструкции здания не повреждены. Повреждения являются локальными и затронули крышу и технический этаж. Жильцам ничего не угрожает", - заверил руководитель города.

Трофимов добавил, что в ближайшие дни планируется начать работы по ремонту крыши. Также продолжается восстановление оконных конструкций с учетом степени повреждений.