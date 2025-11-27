В Мелитополе подписали соглашение о запуске Wi-Fi в общественных местах

Глава городского округа Сергей Золотарев отметил, что бесплатный интернет будет доступен в парке Горького, парке Участников СВО и на остановочных павильонах

Редакция сайта ТАСС

© Владислав Сергиенко/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Глава городского округа Мелитополь Сергей Золотарев подписал соглашение с представителями телекоммуникационной компании о запуске в общественных местах бесплатного Wi-Fi. Об этом он сообщил журналистам в рамках экономического форума "Запорожская область - регион возможностей", прошедшего в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" в Мелитополе.

"Сегодня было подписано соглашение с "К-Телеком" по поводу подачи интернета в общественные плоскости Мелитополя. На всех площадках города будет бесплатный Wi-Fi - это парк Горького, парк Участников СВО и на остановочных комплексах", - сказал он журналистам.

Форум был организован центром "Мой бизнес" в Запорожской области.