Фонды псковского музея-заповедника пополнили 14 тыс. уникальных находок

Среди значимых единичных артефактов выделяется единственная в коллекции музея целая арбалетовидная фибула V-VII веков нашей эры, обнаруженная в 2023 году на Запсковье

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Более 14,7 тысячи артефактов поступили в фонды Псковского музея-заповедника за два года. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор музея Светлана Мельникова.

"За два года было принято 67 новых коллекций общим числом 14 702 предмета, основу которых составил пятитысячный Подзноевский клад 2016 года. Особенностью пополнения фондов в 2025 году стало поступление коллекций, полностью состоящих из фрагментов фресок", - сказала Мельникова.

Среди значимых единичных артефактов выделяется единственная в коллекции музея целая арбалетовидная фибула V-VII веков нашей эры, обнаруженная в 2023 году на Запсковье.

Значительную часть новых поступлений составили предметы эпохи викингов и Древней Руси: стеклянные и каменные бусы, инструменты для точного взвешивания, предметы культа, вооружения и снаряжения всадника.

По словам Мельниковой, серьезные изменения в методике полевых археологических работ позволили значительно увеличить количество нумизматических находок. Особый интерес представляют комплекс серебряных монет Псковского монетного двора с ранее неизвестными штемпелями, две группы медных монет времен правления Алексея Михайловича Романова и группа медных и серебряных проволочных монет 1615 - 1680-х годов. Часть новых поступлений уже интегрирована в музейные экспозиции, где они составляют около 6,5% от всех демонстрируемых предметов. Как ожидается, в будущем этот показатель будет только расти.