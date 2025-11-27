В Люберецкой больнице заработал новый рентген-аппарат

На его закупку было направлено 32,7 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Новый цифровой рентген-аппарат заработал в стационаре № 3 Люберецкой больницы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Цифровая медицинская техника позволяет врачу получать более точные результаты исследований, значит, назначать более эффективное лечение. С начала года в больницах Подмосковья заработали 87 новых рентген-аппаратов на сумму более 2 млрд рублей. В том числе один начал работу сегодня в Люберецкой больнице, на его закупку было направлено 32,7 млн рублей", - сказал зампредседателя правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что направление на исследование выдает лечащий врач. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева", - заключили в региональном министерстве.