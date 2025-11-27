Путин встретится с участниками V Конгресса молодых ученых

На встрече обсудят развитие научной инфраструктуры и кадров, а также улучшение мер поддержки для специалистов

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня встретится с участниками V Конгресса молодых ученых, чтобы обсудить с ними развитие научной инфраструктуры и кадров, а также улучшение мер поддержки для молодых ученых.

В этом году конгресс проходит с 26 по 28 ноября. С президентом его участники побеседуют в последний день мероприятия.

Путин с 2021 года регулярно встречается с молодыми учеными в рамках ежегодного Конгресса молодых ученых. У участников выпадает шанс задать главе государства самые интересные вопросы. Например, в 2023 году на встрече обсудили геном "русского человека". Тогда Путин высказал мнение, что русский геном содержит в себе "хорошую информацию", так как в нем много всего намешано. На той же встрече глава государства поддержал молодую ученую, желающую стать матерью. Она рассказала ему, что готовилась к защите докторской диссертации, но очень хочет реализовать себя и в семье, не бросая при этом научную деятельность.

V Конгресс молодых ученых, , который в этом году проходит на федеральной территории "Сириус", в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В 2025 году в нем принимают участие более 7 тыс. человек из России и еще примерно 70 стран мира.

