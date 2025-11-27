В ГД предложили ввести купюру номиналом в 10 тыс. рублей

Депутаты от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым отметили, что сейчас для совершения крупных покупок и расчетов гражданам и бизнесу приходится использовать значительные объемы наличных денег

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением ввести в оборот купюру номиналом в 10 тыс. рублей. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сейчас для совершения крупных покупок и расчетов гражданам и бизнесу приходится использовать значительные объемы наличных денег, что существенно увеличивает издержки на их производство, транспортировку, пересчет и хранение.

"Просим Вас рассмотреть возможность выпуска банкноты номиналом 10 000 рублей и проведения всероссийского голосования по выбору ее дизайна и, в случае поддержки данной инициативы, поручить профильным департаментам Банка России проработать вопросы ее практической реализации", - указано в тексте письма.

По мнению авторов запроса, это решение позволит оптимизировать наличное денежное обращение, снизить нагрузку на банкоматы и кассовые узлы, а также повысит удобство расчетов для граждан.