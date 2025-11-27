Роспотребнадзор: с введения маркировки заблокировано 6 млн упаковок БАД

Долю нелегального оборота добавок за два года удалось сократить на 16%, отметили в ведомстве

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Доля нелегальных биологически активных добавок (БАД) на рынке РФ за два года сократилась на 16%, при этом с момента введения обязательной цифровой маркировки было заблокировано 6 млн упаковок БАД. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Доля нелегального оборота биологически активных добавок (БАД) в России сократилась с 21% до 5% за два года с момента введения обязательной маркировки. Благодаря работе разрешительного режима в 2025 году было остановлено 27 млн упаковок некачественной продукции. За два года с момента введения маркировки Роспотребнадзор с помощью системы маркировки заблокировал 6 млн упаковок БАД, содержащих недопустимые компоненты, в том числе 500 тыс. - литий и 5,5 млн - симентикон или мелатонин", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отмечают, что маркировка стала ключевым инструментом в борьбе с недобросовестными участниками рынка. За 10 месяцев 2025 года был предотвращен оборот 27 млн упаковок нелегальных БАД. Из них 13,8 млн - это продукция с признаками фальсификата, и почти 10 млн - с признаками контрафакта. Также снижается динамика нарушений. В октябре 2024 года фиксировалось 153 тыс. попыток продажи контрафакта, а в октябре 2025 года - уже только 30 тыс. Таким образом, число нарушений снизилось в пять раз.

"Система маркировки продолжает развиваться для противодействия новым вызовам. Роспотребнадзор фиксирует такие проблемы как продажа БАД (особенно на маркетплейсах) под видом товаров других категорий, в том числе таких, которые не подлежат в настоящее время маркировке; массовая реализация товаров российского производства с разрешительными документами, оформленными в других странах; продажа БАД с нарушениями через социальные сети, доски объявлений, специально созданные сайты", - заключили в ведомстве.